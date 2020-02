Plácido Domingo asume finalmente la responsabilidad por acusaciones de acoso sexual

El tenor español Placido Domingo se disculpó públicamente este martes y asumió «toda la responsabilidad» por el dolor causado a las mujeres del mundo de la música que en los últimos meses le señalaron por desplegar actitudes de acoso sexual.

«Me he tomado tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones. Respeto que esas mujeres finalmente se sientan lo suficientemente cómodas para hablar, y quiero que sepan que realmente lamento el daño que les causé», reza un comunicado emitido por el cantante.

Esta disculpa del cantante español llega después de que una investigación llevada a cabo por el sindicato estadounidense que representa a los cantantes de ópera concluyera que Placido Domingo acosó a sus compañeras utilizado su posición de poder cuando era director de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles.

De esta manera, la investigación da credibilidad a las informaciones publicadas por la agencia Asocciated Press (AP), que reveló los testimonios de sus víctimas, en algunos casos remontándose a hechos sucedidos hace más de dos décadas.

«Acepto toda la responsabilidad por mis acciones», señala el comunicado emitido por Domingo.

El cantante señala que no era su intención hacer que esas mujeres se sintieran presionadas para mantener relaciones con él y lamenta que las afectadas hayan tardado tanto tiempo en denunciar la situación por miedo a que sus carreras se viesen afectadas.

«Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma», añade.

Las palabras de Domingo contrastan con la respuesta ofrecida en el pasado por el cantante, que negó todas las acusaciones en su contra.

Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre Domingo afirmó que «yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar del que se me ha acusado».

Además de la investigación del sindicato, todavía está pendiente de conclusión una investigación puesta en marcha por la Ópera de Los Ángeles para intentar esclarecer los hechos denunciados.

