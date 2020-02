Sofía Espín anuncia que demandará al Estado ecuatoriano

Sofía Espín, exasambleísta de la Revolución Ciudadana en entrevista con el programa Un Café con JJ habló sobre el caso que lo llevó a ser despojada de su curul en la Asamblea Nacional y también sobre la demanda que presentará al Estado ecuatoriano.

Se refirió a su caso de persecución, a su destitución como asambleísta y a sus planes de futuro, luego que la Fiscalía se abstuvo de acusarla y un juez nacional emitió el sobreseimiento definitivo a su favor.

Precisó que presentará una demanda al estado ecuatoriano y más adelante a los organismos internacionales.

“Vamos a demandar al Estado y creame que no solo es por mí, es por mi familia, por las lágrimas de mi madre, por esos 200.000 electores que me dieron la confianza; este nivel de persecución duele, tiene que haber un precedente que no puede colver a ocurrir».

Sobre su regreso al Ecuador dijo que sigue evaluando con sus abogados y pese a que no tiene impedimento, le preocupa el grado de persecución que aun se mantiene contra el Correísmo.

Confirmado.net / Un café con JJ

Comparte esto: Twitter

Facebook