María Duarte.- «Hemos sufrido linchamiento mediático que antes se penaba y ahora es normal»

María de los Angeles Duarte, ex ministra de la Revolución Ciudadana (2007-2017) denuncia que en el caso «Sobornos» no se ha cumplido el debido proceso y se ha atropellado varios principios jurídicos en un caso en el que ni siquiera debía haber sido llamada a juicio.

«La acusación inicial de la Fiscal fue que yo estaba trabajando en una empresa que me había entregado 200.000 dólares, luego se dieron cuenta que esa empresa me contrató cuando ya había salido hace varios meses del gobierno y no tenia nada que ver con los ministerios donde trabajé, además que esos recursos correspondían al sueldo de dos años,,»

En entrevista con Pichincha Universal, reitera que en este caso los acusados han sufrido un linchamiento mediático que antes se penaba y que ahora es normal avalado por la ley y políticos. Agregó que todo lo que sucede es por impedir que Correa o alguien de su entorno pueda participar en el proceso electoral.

«Durante 10 años los medios tuvieron que morderse la lengua, no podían hacer lo que están haciendo ahora, crear un estado de opinión y mentir descaradamente sin dar la oportunidad a los aludidos a defenderse..»

Duarte deploró el manejo periodístico ejercido por los periodistas que difundieron el reportaje en el medio digital La Fuente, los calificó de «mercenarios» y adelantó que cuando salga de esto les denunciará.

«Cambian las noticias a su criterio, inicialmente de los listados supuestos de Arroz Verde publicaban unas cuantas porque seguramente con los otros estaban negociando, pidiéndoles dinero a cambio para no ponerlos, pero al final fueron obligados a sacar toda la información (…) cambian nombres, cambian los archivos y lo publican, son unos mercenarios realmente los periodistas de La Fuente»..

Advirtió que sigue perseguida por los policías, tiene un grillete, debe presentarme permanentemente como si fuera una delincuente peligrosa y tiene a su alrededor varios policías constantemente.

Confirmado.net / Pichincha Universal

