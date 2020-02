Miles de trabajadores se vieron beneficiados con la entrega de la Hacienda más grande del Ecuador

La hacienda La Clementina, ubicada en la Parroquia La Unión, provincia de Los Ríos con una extensión de 11.500 hectáreas, es la más grande del país, la actividad principal es la producción de banano, pero además cultiva limón, café, pastizales para la ganadería y teca.

Este predio valorado en 118 millones de dólares pertenecía a Exportadora Bananera Noboa del magnate Alvaro Noboa que debía al Estado ecuatoriano USD 95MM por no pagar el impuesto a la renta de acuerdo al Servicio de Rentas Internas, por esa razón fue inacutada por el Estado ecuatoriano

El entonces presidente Rafael Correa expresaba públicamente que la hacienda pasaría a manos de los trabajadores, sin opción a dividirla por ningún concepto. El 4 de diciembre de 2013 se remató la hacienda en favor de los trabajadores para lo cual la Corporación Financiera Nacional facilitó un crédito de $78’930.882,65 pagadero a 16 años plazo, con un interés del 5 % y dos años de gracia.

Varios trabajadores que se beneficiaron con la medida recordaron que la incautación de la HACIENDA LA CLEMENTINA, fue sin duda uno de los actos más visibles en la lucha contra la impunidad y la corrupción, por eso resulta inadmisible que ahora se haya convertido en la fuente para que una SOLA persona se enriquezca a costa de los trabajadores y del Estado Ecuatoriano.

En contexto – un poco de historia

Según el Servicio de Rentas Internas, Exportadora Bananera Noboa debía por impuesto a la renta del año 2005 unos USD 95MM. El 21 de mayo de 2013 el SRI embargó la hacienda, avaluada a esa fecha en 118,39 millones de dólares, con una producción de 130,000 cajas de banano semanales. Adicionalmente contaba con grandes sembríos de teca, más de 5,000 cabezas de ganado, caballos, café, limón. De todo esto, a la fecha solo quedan 2,500 hectáreas de banano en producción.

Varias irregularidades se han presentado en los últimos años pero que no fueron denunciadas a tiempo. Por ejemplo, Miguel José Macías Ulloa, quien funge de dueño de la hacienda actualmente, aseguró que en el 2014 los trabajadores reclamaron al gobierno por la venta de la teca. Carlos Ordeñana Carrión supuestamente vendió la teca por 2 millones de dólares. Sin embargo, en una auditoria que realizó posteriormente Miguel Macías Ulloa, determinaron que la venta ascendió a 15 millones en realidad.

En el 2016 bajo la administración de COOPROCLEM, empresa creada por los trabajadores una vez que recibieron el crédito de la CFN, vendió su parte del cerro Samama al Ministerio de Ambiente por 7 millones de dólares, de los cuales 5 millones aproximadamente se abonaron al capital de la deuda con la CFN y se pagó los valores atrasados del mismo crédito. También se repartió 1 millón de dólares de ese dinero entre los trabajadores.

Para el 2017 las cosas ya no andaban bien en vista del abuso cometido por los administradores lo que trajo como consecuencia que el negocio del banano ya no deje utilidades para cancelar el crédito. Ese año KOVAL (la empresa formada por los suegos de Miguel Macías para hacerse cargo de la empresa) comienza a dar “asesorías” a COOPROCLEM, pese a que en esa fecha KOVALl ni siquiera existía, y los suegros de Macías ni siquiera habían pisado el Ecuador.

Para ese contrato se creó un tercer fideicomiso que funcionaba como bypass – es decir se recibía todo el dinero de los ingresos y se lo repartía entre las empresas prestadoras de servicios que «coincidencialmente» también son de propiedad de Miguel Macías. Por esta acción no se realizaron las provisiones para el pago del préstamo usando como excusa que aún no hay nada que pagar por los nuevos plazos y períodos de gracia establecidos en la última refinanciación que otorgó la CFN, violentando todos los procedimientos internos de dicha institución.

Empresa KOVAL

Viktor y Liudmila Kovalenko padres de Ekaterina Kovalenko, actual conviviente de Miguel Macías Ulloa, figuran como dueños de KOVAL. Esta empresa recién se creó el 23 de febrero de 2018 y firmó contrato con COOPROCLEM 3 semanas después, el 14 de marzo de 2018, a pesar de que en el contrato aseguran ser una empresa de reconocida trayectoria y experiencia. Escandalosamente, en el contrato consta como abogado de COOPROCLEM el señor José Loayza Mendoza, íntimo amigo y abogado de Miguel Macías Ulloa como consta en los documentos de matrimonio y promesa de compraventa de la casa donde vive actualmente Macías.

Corporación Financiera Nacional

El 4 de noviembre de 2017, Macías Ulloa consigue que se refinancie el crédito con la CFN, logrando que se baje a 5% el interés, que se aumente a 12 años plazo el crédito y un periodo de gracia de capital por 2 años.

Menos de 10 meses después, vuelve a solicitar que se refinancie la deuda. Esta vez se aumenta el plazo de pago a 20 años, se otorga un nuevo período de gracia de un año (en el que no se paga ni capital, ni intereses) y un período de gracia de 4 años más en el que no se pagará ni un solo centavo de capital. No cobraron los intereses impagos por $3.7 millones antes de realizar la última refinanciación y cargaron estos valores prorrateados para que sean pagados recién a partir de septiembre de 2020.

Hasta ahora la CFN no aclara cuál es la base legal para otorgar tantos ´beneficios” que no los recibe ningún otro deudor en el país.

Superintendencia de Economía Popualr y Solidaria

Esta institución es plenamente responsable de que COOPROCLEM haya reformado sus estatutos en forma tardía para justificar la cesión de TODOS sus derechos a favor de KOVAL (Macías Ulloa), que además tiene la primera opción de compra y se lleva todas las utilidades de la hacienda, pagando solo $300 al año a cada “socio-trabajador”.

Además es responsable de que la directiva anterior haya permanecido más de dos años en funciones prorrogadas y que no se haya vuelto a realizar una Asamblea General de socios. Existen cheques que demuestran que su dirigente Carlos Miguel Andrade Sellán recibió sin justificación, $138.000 de la compañía Truckcorpsa, que el mismo Macías Ulloa reconoce ser de su propiedad.

Superintendencia de Compañías

Según los análisis de la documentación y los hechos que se han presentado, esta entidad sería la responsable de haber permitido que Macías Ulloa, su familia y amigos, hayan creado un entramado de empresas, luego las hayan disuelto y liquidado, para más adelante crear nuevas. Ni siquiera las direcciones de esas empresas coinciden con la información entregada al ente estatal. Además, a nombre de estas empresas se encuentran registrados los vehículos de alta gama y demás lujos que posee Macías Ulloa desde el año 2016 en que comenzó a manejar la hacienda.

Macías Ulloa tiene parqueados en su garaje dos vehículos de lujo, un Ford Expedition full equipo, color negro de placas GTC-3984 que se encuentra a nombre de FUTURCORP S.A. cuyo representante legal el Daniel Ignacio Silva Miraglia (su cuñado), y un Maserati Levante de placas GSZ-9754 que está a nombre de PIAOLIANG S.A. cuyo representante legal es Javier Alonso Beltran Bajaña, chofer de camiones de la empresa.

Por último, son responsables de haber permitido que Macías viva en una lujosa mansión, propiedad de las empresas intervenidas SERVIFIVE S.A. y BATURSI S.A. ambas en liquidación, mismas que pertenecen a Leonidas Ortega Amador, quien reside actualmente en Miami. Esta mansión distribuida en dos urbanizaciones lujosas de la Avenida Samborondón está avaluada en más de 1 millón de dólares.

Servicio de Rentas Internas

Según los análisis de la documentación, el SRI deberá aclarar la posible defraudación tributaria de Macías Ulloa, quien no habría pagado impuesto a la renta por ninguno de los lujos y todos los ingresos que recibe.

Tampoco habría auditado el SRI que las hermanas y madre de Macías Ulloa, quienes tampoco habrían pagado el impuesto a la renta, pero sí el correspondiente impuesto a la salida de divisas en cantidades que llegan a los $250.000 aproximadamente.

