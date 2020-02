Zidane se estrella contra otro coche y el afectado le pide un selfi

La víctima se sorprendió al ver que el conductor del auto que le había golpeado por detrás era el entrenador del Real Madrid.

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, protagonizó un accidente de tránsito en la capital de España y el automovilista afectado, residente de una localidad en Galicia, pidió hacerse una foto con al exfutbolista francés.

Este accidente ocurrió el 8 de febrero cerca de las instalaciones de entrenamiento de ese club cuando Ignacio Fernández se dirigía a una feria de decoración, frenó su auto en el acceso a unaa rotonda y recibió un golpe por detrás.

La víctima bajó de su coche, se sorprendió cuando del otro vehículo se apeó el exfutbolista francés y aseguró que prefería que se hubieran conocido en otras circunstancias.

Su nombre es Ignacio Fernández y el sábado pasado se dirigía hacia una feria en Valdebebas cuando un Audi lo chocó. ¿Quién era el conductor? Zinedine Zidane. Tras arreglar lo del seguro, le pidió una foto. “Mis amigos no me iban a creer que Zidane me había chocado”, dijo… 😱 pic.twitter.com/9ZYZ7V3XWs

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 13, 2020