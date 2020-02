Gobierno de Correa logró importantes resultados en materia de seguridad con políticas integrales

Ecuador se ha visto sacudido en las últimas semanas por una serie de actos de violencia que han puesto en alerta a la sociedad. El gobierno en lugar de fijar políticas de seguridad se aventuró a culpar a la migración -especialmente venezolana- de ser la causante de la ola de violencia que se vive.

Comentarios xenófobos desde las más altas autoridades del poder, merecieron el rechazo ciudadano y la preocupación de organismos internacionales como la ONU que pidió al régimen de Moreno no alentar a la xeofobia. Recordaron que la violencia, la delincuencia y el crimen son problemas que afectan a todas las sociedades, y su origen no se corresponde con una nacionalidad en particular.

En un acto oficial que contó con la presencia de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri fue más allá y pidió a los miembros de la Policía Nacional disparar a los delincuentes.

«La próxima vez que vean a un delincuente apuntándole (con un arma) la cabeza a una mujer embarazada, como sucedió con Diana (en Ibarra), disparen señores, disparen», dijo Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, a policías en el Cuartel Modelo

Experto en seguridad, Francisco Carrión asegura que gobierno anterior estableció políticas integrales en materia de seguridad

Francisco Carrión, catedrático experto en temas de seguridad recordó que en el gobierno anterior se redujeron las tasas de homicidios porque hubo una política integral de seguridad.

«Ecuador también logró bajar las tasas de homicidio, se reformó la Constitución, se estableció un marco juridico con el COIP, cambió toda la estructura institucional con la creación de los ministerios coordinadores, en el ambito de seguridad creó un ministerio coordinador de seguridad, otro que se encargó de la Policía, otro de la cárcel y una reforma de la justicia muy importante con la implantación de la oralidad en los procesos, con ello se bajaron las tasas. Ahora cambiaron las cosas porque se revirtió todo», indicó a radio Pichincha Universal.

Carrión detalló que las tasas de homicidio empezaron a incrementarse en el 2017 y se agravaron en 2018 y 2019, llegando a un 17%. Explicó que de ese porcentaje el 6% es cometido por extranjeros y el 2% por venezolanos, por lo que caer en un discurso xenófobo no soluciona la problemática.

La Revolución Ciudadana enfrentó la seguridad con buenos resultados

En un documento publicado en el portal America Latina en Movimiento se resumió la política de seguridad que llevó adelante la Revolución Ciudadana en Ecuador.

«Asumimos la decisión de enfrentar la seguridad de una manera integral, lo que implica el mejoramiento logístico, equipamiento de las fuerzas del orden, sistemas de vigilancia y monitoreo ciudadano, así como la transformación del sistema judicial y la rehabilitación social. Indicadores universales reflejaron la trascendencia y éxito de las políticas desarrolladas: la tasa de homicidios en Ecuador (por cada 100.000 habitantes) se redujo de 17 personas en el año 2000 a 6,4 en 2015; la transformación radical del sistema de justicia demostró, en cifras contundentes, la metamorfosis: los juicios sin sentencia se redujeron del 65% en 2008 al 34% en 2015; la caducidad de la prisión preventiva disminuyó de 2.061 a 7 casos en el mismo período. Redujimos a niveles mínimos el hacinamiento en centros de privación de libertad, interviniendo en 24 de ellos».

