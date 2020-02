Ecuador: Naciones Unidas también llama la atención al poder

El Sistema de Naciones Unidas también observa las expresiones de xenofobia y discriminación que vienen desde el poder en Ecuador. Mediante un comunicado llamaron la atención y recordaron que la violencia, la delincuencia y el crimen son problemas que afectan a todas las sociedades, y su origen no se corresponde con una nacionalidad en particular.

Estas expresiones de Naciones Unidas llegan después de que el presidente Moreno pidió a la Asamblea reformar la Ley de Movilidad Humana que «permitirá expulsar a aquellos extranjeros que vienen a delinquir».

«Los extranjeros que vienen a disfrutar las maravillas de este país siempre son bienvenidos. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes, no. Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos. Este tema es prioritario. No hay país con cero delincuencia, es verdad. Pero podemos acercarnos si trabajamos de manera coordinada», dijo Moreno.

Confirmado.net / El Comercio

