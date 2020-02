Corte Provincial de Sto Domingo Tsáchilas aceptó la Apelación de la Acción de Protección sobre caso Furukawa

Los magistrados de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptaron la Apelación presentada sobre la Acción de Protección en el caso de esclavitud moderna denunciado por las y los trabajadores en contra de Furukawa C.A. Esta decisión constituye un importante avance en el proceso de lucha iniciado por las víctimas de la empresa que buscan justicia y reparación.

Posterior a la admisión de la Acción de Protección, el juez de primera instancia, Carlos David Vera Cedeño, debe resolver sobre el fondo de la Acción de Protección y está obligado a llamar audiencia en la cual se deben escuchar las voces de las víctimas.

El pasado 6 de enero, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas avocó conocimiento de la Apelación presentada con relación a la Acción de Protección solicitada por los trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A., después del auto de inadmisión dictado por el juez de la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de esta provincia, Carlos Vera Cedeño, el 18 de diciembre de 2019.

El juez Vera Cedeño inadmitió la Acción de Protección alegando falta de competencia pues las víctimas presentaron una solicitud sobre una visita in situ en la hacienda Isabel, en el kilómetro 42, ubicada en Los Ríos, que es el único lugar donde los campamentos todavía no han sido demolidos por la empresa. Con esta decisión, parecería que el juez pretendió evadir su responsabilidad como administrador de justicia o no tiene clara la diferencia entre “lugar donde se origina el acto” y “lugar donde se producen los efectos”, siendo el primero el elegido por los accionantes para plantear la acción constitucional. Lo cual, de acuerdo al artículo 145 del Código Orgánico de la Función Judicial, no impide a las y los accionantes solicitar una “diligencia fuera de la competencia territorial”.

Las organizaciones de derechos humanos y campesina que acompañamos las demandas de las y los trabajadores abacaleros vulnerados en sus derechos por Furukawa manifestamos que la decisión de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas constituye una nueva esperanza para la reparación integral de las personas que laboran para esta empresa y sus familias; y exigimos al juez actuar con imparcialidad y celeridad en la administración de justicia para evitar que se siga prolongando la situación precaria de las familias esclavizadas y la perpetuación de la impunidad.

Confirmado.net / ORGANIZACIONES DDHH

