A mi padre (O) Marcela Aguiñaga

Marcela Aguiñaga, Asambleísta y alta funcionaria en el gobierno de la Revolución Ciudadana que gobernó Ecuador durante 10 años (2007-2017), escribó un comentario personal en su Blog, lo dedicó a su padre, recordó vivencias durante su infancia y juventud. Aquí reproducimos.

Quiero compartir con ustedes parte de la historia de mi vida, invitarlos a abrir la mente y asimilar que el amor puede superar cualquier barrera, estigma o exigencia social, que a veces pretende invisibilizar a otras formas de familias más allá de las tradicionales, pero en las cuales también reina el respeto, la solidaridad, la unidad y el amor.

Mi padre en el camino de su vida, amó sin medida, de eso estoy segura y producto de ello somos sus hijos. No soy quien para juzgarlo por sus formas y maneras de amar a sus parejas, sólo puedo agradecer a Dios por el padre que nos dio. A mis hermanos y a mi nos une nuestro padre y su legado, sí, somos como dirían algunos “medios hermanos”, pero en nuestra vida diaria fuimos criados y tratados por igual, como hermanos, aún cuando vivíamos en casas diferentes con mamás diferentes, por eso somos Aguiñaga Vintimilla, Aguiñaga Villena, Aguiñaga Vallejo y los Aguiñaga Rivadeneira.

No puedo dejar de pensar en mi infancia, nuestros fines de semana inolvidables y me siento tan orgullosa de decirlo que quiero compartirlo con ustedes. Mi padre nos recogía a cada uno en las casas de nuestras madres para pasar juntos, dándonos a cada uno tiempo, dedicación y oportunidades sin distinción. En nuestra familia todos somos hermanos e hijos de un hombre al que admiramos y amamos infinitamente.

Mi papá nos enseñó a su manera, a veces con teorías que algunos con toda seguridad se escandalizarían, como que la solidaridad consiste en que sino había zapatos nuevos para todos no había para nadie; que no debían darte regalo por pasar de año porque esa era nuestra obligación; que tu padre es la autoridad y no tu amigo; que los hermanos mayores debían saber dónde estaban los pequeños porque sino eras “Caín”; que la democracia en el hogar era impuesta por quien pagaba las cuentas; que nuestros logros son de todos, así como las derrotas y caídas, porque si uno está en dolor toda la familia está en dolor.

Nos fomentó que a los hijos se les demuestra que se los ama no con discursos bonitos o palmadas, sino alimentándolos, educándolos y corrigiéndolos, que todo se da en vida, que a los muertos no se les teme y se los honra aún después de la muerte.

Las enseñanzas de nuestro padre son innumerables y nuestro cariño hacia él entrañable. Hoy a sus 75 años puedo decir que junto a la mujer que lo ama y camina junto a él, quien lo aceptó con defectos y virtudes, así como a los hijos con los que venía, podemos celebrar a un hombre que ha vivido a plenitud, de forma sencilla y a veces de forma compleja; que ha reído sin parar y que ha conocido el peor de los dolores como es la pérdida de un hijo; que disfruta de las largas tertulias con los amigos, de un buen baile y de la rica comida de nuestro país.

Estas líneas se las dedico a él, a mi héroe, mi ejemplo, de quien heredé el gusto por mi profesión y la pasión por el ídolo del astillero, hombre amado, admirado y respetado por sus hijos, nietas, hermanos, familiares y amigos. Gracias por tanto.

¡Vida eterna para Xaviercito!

Confirmado.net / @marcelaguinaga