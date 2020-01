20 años después, Mahuad y los poderes fácticos, buscan lavarse la cara -Análisis- Marcelo Varela

Esta es la historia que no nos contaron Mahuad y los poderes fácticos, CÓMPLICES que llevaron al país a una crisis sin precedentes y que luego de 20 años pretenden lavarse la cara para que los ecuatorianos se olviden de sus tenebrosas acciones.

Lo que si queda claro es que la dolarización fue un proceso llevado a cabo a partir de 1992, para beneficiar a la gran banca y al gran empresariado, por tanto, no fue una respuesta a una crisis, sino consecuencia de una crisis generada.

Y los beneficios de la dolarización basada en la estabilidad económica, y el blindaje y protección de la economía, no ha sido así, sino son otros factores los que han dado respuesta a la estabilidad económica del país.

20 AÑOS DE LA DOLARIZACIÓN: LA HISTORIA QUE NO NOS CONTARON

El ex presidente Jamil Mahuad reveló días atrás que “cuando tomó la decisión de dolarizar la economía del Ecuador, en enero de 2000, lo hizo sin apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central del Ecuador, con la mitad del Congreso en contra y la desaprobación de los sindicatos, expertos y ciertas ONG”, es decir, según el ex presidente, la dolarización la tomó seguramente por cuestiones técnicas, yéndose en contra del FMI a quien se debía su gobierno, en contra del BCE -cuyos funcionarios después fueron funcionarios del propio FMI o del Banco Mundial-, esto es de Ripley, además de mentiroso. Michel Camdessus, director ejecutivo del FMI decía a BBC, días después de la adopción de la dolarización en el Ecuador,“yo mantengo mis reservas sobre las medidas, pero la institución apoyará al país andino” además “si la dolarización puede crear las condiciones que ayuden a restablecer la confianza del pueblo ecuatoriano en las políticas de su país, si esto puede funcionar, entonces debemos ayudarlos a que funcione bien”.

Entonces, ex presidente si no tuvo apoyo del FMI, a pesar que el directro general decía todo lo contrario, ¿Explique cómo llego a dar clases en una Universidad estadounidense? ¿Por su gran conocimiento? O ¿Le pagaron el favor de hacer esto, al igual que otros funcionarios, para beneficio de las oligarquías financieras y económicas?

Además, se ha mencionado en un periódico del país, “que para determinar que un dólar costaba 25.000 sucres fue necesario realizar un trabajo minucioso aplicando fórmulas que legalmente y técnicamente se podía. Sin esta labor el 10 de enero de 2000 la cotización de canje resultante habría sido 32.411 sucres, según un estudio titulado «¿Cómo se hizo en la práctica la dolarización ecuatoriana?», escrito en 2017 por Miguel Dávila Castillo”. Es decir, ¿la parte técnica ayudó que el dólar cueste menos?

Por último, se han llevado a cabo en los últimos días, festejos por los 20 años de dolarización. Festejos que han puesto de manifiesto la magnificiencia y beneficios de la dolarización en el país. Además, se ha indicado que la dolarización nos ha dado estabilidad económica, ¿entonces ahora que estamos en una crisis económica, adoptemos el euro, y solucionado el problema?, esto solo muestra el pequeño entendimiento de economía que tienen los defensores de la dolarización. Pero también se indica que la dolarización, además de estabilidad económica ha generado los siguientes beneficios:

* Blindaje y protección a la economía. ¿Qué blindaje se ha dado a la economía cuando países vecinos han devaluado su moneda, o cuando el dólar se ha apreciado? ¿Qué blindaje se ha dado a la economía cuando los precios de nuestros bienes han caído?

* Disciplina en las finanzas públicas (FP). ¿Qué disciplina en las FP se ha dado cuando antes del 2008 las cuentas se manejaban indiscretamente? Más bien a partir del 2008, con el aparecimiento de la cuenta única del tesoro, una reforma a las Finanzas Públicas, se tuvo por primera vez información real de los ingresos y gastos de todas las instituciones en sus diferentes niveles de gobierno, sea Gobierno Central, Prefecturas, Municipios, hasta Juntas Parroquiales.

* Menores impactos en la economía por no demanda de dólares. ¿Entonces porque la crisis de 2009 y principalmente, la crisis financiera mundial de 2015 nos afectó fuertemente a la economía ecuatoriana? La dolarización nos hizo más vulnerables a shocks externos.

* Se dejó de imprimir moneda. Ahora sin moneda, cuando los países vecinos devalúan, no tenemos ningún mecanismo cambiario de defensa a nuestra producción y exportaciones. Además, es costoso imprimir moneda fraccionaria estadounidense, y traer dinero en efectivo, la dolarización y el uso de esa moneda en el país, no es gratis.

* Estabilidad en los salarios reales. Incluso dicen, ahora tenemos los mayores salarios de América Latina ¿es verdad esto o nos están mintiendo?

Frente a estos sustentos sin validez, vamos a contar la verdadera historia que nos llevó a la dolarización, como un proceso de beneficio para las oligarquías financieras y económicas.

El proceso de la dolarización empezó en 1992 con la Ley Orgánica Financiera y Monetaria que definía la creación de la Junta Bancaria (para definir las políticas monetarias y financieras) para las decisiones con los representantes de la Banca. Posteriormente, en 1994, se afina esta Ley al determinar que el estado debe socorrer a los bancos que entren en problemas de liquidez, así como la disposición de poder endeudar al público en dólares, manteniendo las cuentas de ahorros y corriente en sucres, ya que solamente podrían aperturar cuentas en dólares a partir de 20.000 dólares, ¿Quiénes tenían esta posibilidad? Banqueros y grandes empresarios.

Además de determinar esta Ley, se dio la posibilidad de créditos vinculados para estimular la inversión y la generación de empleo, todo esto fue una mentira. Un año después, 1995, empezaron los problemas de los bancos, y el primer banco que rescato el estado fue Banco Continental en 1996. Con la Constitución de 1998, se define el aparecimiento de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) para dar ya la estocada final al proceso de dolarización y visto bueno para que la quiebra y rescate de los bancos. Hay que mencionar que en este proceso, el banquero Guillermo Lasso fue desde 1992, vocal de la Junta Bancaria como representante de la banca, y desde 1998, como Ministro de Economía de Mahuad, fue parte de las decisiones económicas, y también representante del gobierno ante Junta Bancaria.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Confirmado.net