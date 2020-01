Caso Singue.- Silvana Pastor llama a la academia y sociedad civil para ejercer una veeduría en el caso

El próximo jueves 30 de enero se instalará la audiencia de juicio en el Caso Singue en el que están acusadas 15 personas por supuesto peculado, debido a que supuestamente el estado ecuatoriano se habría perjudicado con la operación del campo en manos de la compañía petrolera Gente Oil Ecuador Pte. Ltd.

Un examen de Contraloría estableció un perjuicio al Estado por USD 5,2 millones. Pero, un informe pericial de Fiscalía determina que, en el periodo 2012-2016, el Estado dejó de percibir USD 28,4 millones. De acuerdo con la Fiscal Diana Salazar “todo se acomodó para esta adjudicación. Para empezar se cambió el formulario de la capacidad operativa del consorcio; además, se fijó una tarifa de USD 33,50 por barril de crudo, cuando debió ser de USD 32,45″, explicó la funcionaria. La fiscal Diana Salazar formuló la acusación, la tarde de este 23 de septiembre de 2019, durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa de la empresa que administra el campo ha reiterado que no existe ilícito alguno y que en lugar de un perjuicio en contra del estado hay un beneficio económico que se recibe hasta hoy.



Detalló que los beneficios al Estado son múltiples: 150 MM ingresos netos; 140 MM de inversiones en facilidad de producción que queda para el Estado; USD 39 MM en pago de impuestos; USD 105 MM en costos de operación. Fue un campo sin producir durante 15 años; Con su adjudicación más de 400 MM recibirá el Estado ecuatoriano en beneficios durante 5 años

Reiteró que durante el proceso se ha probado ampliamente lo beneficioso del contrato para el Estado ecuatoriano, en el que no existe ilícito alguno,.

Llamado a la Academia y a la sociedad civil para realizar una veeduría del proceso

Silvana Pastor señaló que frente a las faltas al debido proceso en el Caso Sigue y por haber sido llamados a juicio sin considerar una sola prueba de descargo por el juez de la causa, llama a la academia y la sociedad civil para realizar una veeduría del caso.

«Solo pido una justicia sin política, que se actué en derecho y no por el cálculo político», indicó.

Se activarán instancias internacionales

Según Silvana Pástor, representante legal de la compañía en Ecuador, con base en el contrato que se firmó con el Estado han acudido a instancias internacionales. Aquello fue notificado en febrero del 2018 con el inicio de una demanda. Se cumplió con el proceso de 30 días para una negociación, lo que no se concretó, mencionó.

Un tribunal arbitral resolverá la demanda presentada por la compañía petrolera Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. en contra del Estado ecuatoriano en relación con el contrato de Prestación de Servicios para el Bloque Singue que se ubica en la Amazonía.

Desde abril del 2012, la empresa desarrolla ese bloque con un contrato a 20 años.

El arbitraje se inició por cuanto Ecuador habría incumplido el contrato en varios puntos, indicó la firma.

Ex contexto

La cuenta en tuiter del #CasoSingue publicó algunos aspectos relacionados con la temática para aclarar el panorama.

«El petróleo lo extrae la empresa privada con sus recursos y lo entrega al Estado; El estado vende el crudo y recibe los ingresos; El estado no pone ni inversión, ni costos de operación; A la compañía, por extraer el crudo se le paga una tarifa por sus servicios.

La tarifa negociada en licitación internacional no es fijada a dedo, es fijada en base a elementos técnicos y económicos. Tarifa que por la cláusula de protección al estado en caso de caída del precio internacional no se paga completa, esto para todos los contratos, no solo Singue

Se presentaron los Beneficios al Estado: 150 MM ingresos netos; 140 MM de inversiones en facilidad de producción que queda para el Estado; USD 39 MM en pago de impuestos; USD 105 MM en costos de operación. Fue un campo sin producir durante 15 años; Con su adjudicación más de 400 MM recibirá el Estado ecuatoriano en beneficios durante 5 años



