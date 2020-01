Merkel rinde homenaje a supervivientes de Auschwitz y alerta contra el olvido

La canciller alemana, Angela Merkel, homenajeó este martes (21.01.2020) a los supervivientes de Auschwitz, a punto de cumplirse los 75 años de la liberación del mayor campo de exterminio de la Alemania nazi, y recordó su valor como figuras «clave contra el olvido» frente al antisemitismo actual.

«Cada ataque antisemita, cada amenaza ultraderechista es un ataque contra los valores fundamentales de nuestra sociedad, de nuestra democracia», afirmó Merkel, al inaugurar en Essen (oeste) la exposición «Survivors. Faces of Life after the Holocaust», formada por los retratos de 75 supervivientes.

La canciller expresó ahí la «profunda vergüenza» que siente ante unos «crímenes que superan nuestra capacidad humana de entendimiento».

Reiteró así, desde Alemania, el mensaje que dejó el pasado diciembre en Auschwitz, la ciudad de la Polonia ocupada en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) donde el Tercer Reich instaló un complejo que ocupó 200 hectáreas de terreno y en el que se calcula fueron asesinadas más de un millón de personas.

