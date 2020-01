Como grave retroceso democrático, califican posible eliminación de distritos electorales

El gobierno nacional plantea la eliminación de la representatividad política -sectores rurales- a través de los distritos electorales, de acuerdo al veto propuesto al Código de la Democracia que aprobó la Asamblea Nacional.

Sectores ciudadanos y políticos en Ecuador se han pronunciado en contra de la posición oficial y piden a los legisladores insistir en la vigencia de los distritos electorales para las próximas elecciones del 2021.

Todo #Ecuador a Defender los Distritos Electorales. No permitamos un nuevo Asalto. No dejemos que la @AsambleaEcuador nos quite el Derecho a ser Representados con Candidatos locales y así ser Escuchados y Visibles. #EcuadorDefiendeTusdistritos #YoSoyMiDistrito pic.twitter.com/WjH8u7HZxU

