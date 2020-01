Hoy se celebra la recepción por el 40 aniversario de relaciones Ecuador- RPChina

En el Palacio de Cristal del Parque Itchimbía se realizará esta noche la Recepción con motivo del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República del Ecuador y con motivo de la Fiesta de Primavera de China.

Las relaciones económicas y comerciales entre Ecuador y la República Popular China se han desarrollado de manera estable y constante, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1980.

El comercio bilateral de bienes ha aumentado de unos pocos millones de dólares al iniciar las relaciones diplomáticas a varios miles de millones de dólares hoy en día.

Según las estadísticas aduaneras chinas, en 2018 el comercio bilateral entre China y Ecuador alcanzó un nuevo récord al superar los USD 5 700 millones. Entre enero y octubre de 2019, el comercio bilateral ascendió a USD 5 729 millones, lo que implica un aumento interanual del 2,4%.

Los principales productos exportador por la República Popular China a Ecuador son maquinarias, equipos, automóviles, acero y motocicletas, entre otros. Mientras los principales artículos exportados por Ecuador a China son el petróleo crudo, banano, mariscos y harina de pescado, entre otros.

Según las estadísticas de China, las exportaciones de Ecuador al gigante asiático aumentaron un 76,7% durante 2019 y en un 83,9% de enero a octubre de 2019.

China-Ecuador: 40 años de relaciones bilaterales (O) Embajador Chen Guoyou

El Embajador chino en Ecuador Chen Guoyou publicó el 2 de enero en el Diario El Telégrafo un artículo de opinión titulado Aprender del pasado y prever el futuro brillante. A continuación el texto completo del artículo.

Este año se celebra el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Confucio dice, ¨A los cuarenta no queda más dudas¨. A mi juicio, es una frase exacta para valorar a los 40 años de relaciones entre China y Ecuador.

A los cuarenta no queda más dudas debido al desarrollo de las relaciones bilaterales que han venido viento en popa. Las visitas de alto nivel son frecuentes, los mecanismos de diálogo son completos, y se ha logrado la cooperación omnidireccional, de amplios terrenos y a múltiples niveles. En el 2015, China y Ecuador establecieron la Asociación Estratégica y en el 2016 la cual se elevó a la Asociación Estratégica Integral. Lo que vale la pena mencionar es que China es el primer socio estratégico de Ecuador. Las dos partes se coordinan estrechamente en los asuntos internacionales y regionales, salvaguardan firmemente los intereses tanto de los dos países como de los otros países en vías de desarrollo, se dedican a la promoción del desarrollo del órden y el sistema internacional hacia una dirección más justa y razonable, y se han convertido en un caso ejemplar de las relaciones de cooperación de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida entre grandes y pequeños países.

A los cuarenta no queda más dudas porque la cooperación pragmática entre China y Ecuador ha sido tan fructífera. China es el tercer socio comercial y el octavo país de origen de la inversión extranjera directa de Ecuador, y Ecuador es un socio importante de cooperación de financiamiento y de proyectos estratégicos de China en América Latina, y también es el primer país latinoamericano como miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Los dos países han firmado el Memorandum de Entendimiento sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Actualmente, el monto diario del comercio bilateral es como 19 millones de dólares estadounidenses, equivale al triple del monto total de un año entero antes de 40 años. El número de las empresas chinas en Ecuador ha crecido desde casi cero cuando se establecieron las relaciones diplomáticas hasta más de 90 en hoy día. Varios proyectos ejecutados por las empresas chinas se han convertido en proyectos emblemáticos de cooperación estratégica entre ambos países, trayendo beneficios palpables al pueblo ecuatoriano.

A los cuarenta no queda más dudas puesto que el intercambio humano entre China y Ecuador se encuentra en apogeo. Tanto China como Ecuador son grandes potencias culturales con cualidades distintivas de apertura e inclusión. Las cooperaciones locales son activas y se han establecido 9 hermanamientos de provincias y ciudades entre los dos países. Las dos partes han suscrito numerosos convenios de cooperación en educación, cultura, ciencia y tecnología, etc.. Con el continuo acercamiento de las relaciones bilaterales, los dos pueblos tienen más interés por conocerse mutuamente. Hoy día hay más de 500 jóvenes ecuatorianos están estudiando en China, entre ellos 350 son becarios del Gobierno Chino. Este año, los dos países celebrarán una serie de actividades artísticas y culturales multicoloridas con motivo de los 40 años de relaciones bilaterales. China presentará una gala artística maravillosa al pueblo ecuatoriano a través del Feliz Año Nuevo Chino 2020, el espectáculo artístico durante el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2020 como el primer país invitado, y la Semana de Cine Chino, etc.. Estoy convencido de que las actividades arriba mencionadas promoverán aún más el acercamiento de los corazones de ambos pueblos.

Las relaciones sino-ecuatorianas que han experimentado una trayectoria de 40 años están llenas de esperanza y vigor y también acumulan experiencias y sabiduría, que se muestran principalmente en los tres puntos siguientes: primero, el respeto y la confianza mutua, cuidarse uno a otro de sus preocupaciones, y defender firmemente los intereses comunes, lo cual es la clave para el desarrollo continuo y estable de las relaciones bilaterales. Segundo, el beneficio mutuo y el desarrollo compartido dedicados al bienestar de los dos pueblos constituyen la piedra de lastre para la navegación hacia adelante de las cooperaciones sino-ecuatorianas. Tercero, el aprendizaje, el conocimiento y el tratamiento sincero recíproco establecen la piedra angular que sostiene la amistad duradera entre China y Ecuador.

En el nuevo punto histórico de partida, las relaciones sino-ecuatorianas enfrentan nuevas oportunidades y desafíos. China y Ecuador aprovecharán la oportunidad de los 40 años de relaciones diplomáticas a fin de aumentar la confianza mutua política, lograr el desarrollo de alta calidad, enriquecer los intercambios humanos, fortalecer la coordinación en asuntos multilaterales con el propósito de crear mancomunadamente una mañana más hermosa de las relaciones bilaterales en la nueva era.

China-Ecuador 40 años: Cooperación pragmática en materia económica y comercial

Ecuador y China: 40 años de amistad, progreso y desarrollo

China es el tercer destino de productos del Ecuador

China y Ecuador cumplirán 40 años de agenda bilateral

La relación entre Ecuador y China vive su mejor momento

Confirmado.net

Comparte esto: Imprimir

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram



Me gusta esto: Me gusta Cargando...