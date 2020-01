VIDEO: Ante la Asamblea, Jorge Calderón impugna propuesta de CABIFY

El presidente de Fedotaxis, Tlgo. Jorge Calderon Casco, fue recibido en comision general por la mesa tecnica de la comisión ocasional especializada para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de responsabilidades del Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial de la Asamblea Nacional.

Calderón se refirió a la propuesta de CABIFY de la que dijo no se ajusta al ordenamiento jurídico ecuatoriano porque ya se prevé y se define claramente lo que es el transporte particular que proponen crear y además es sin fines de lucro.

“Hoy venimos a pedirles comedidamente que apoyen a 80 000 familias de taxistas ecuatorianos, que no apoyemos la ilegalidad, que no apoyemos las plataformas tecnológicas extranjeras que no viven en el Ecuador, aquí usan a ecuatorianos para que les hagan su represesentación pero todo lo que producen se va a paraísos fiscales, se va a otros continentes, se va a otros mundos; la diferencia del señor taxista es que vive en el Ecuador, aquí tiene sus hijos, aquí tiene su familia, aquí se educa …(..) ese el el punto de vista que tiene Fedotaxis de que no se de paso a esta pretendida idea de los señores de Cabify porque el transporte particular está determinado en la Ley de Transporte Terrestre y de Tránsito..”

El titular de FEDOTAXIS, Tlgo. Jorge Calderón Casco, impugnó la PROPUESTA DE REGULACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CABIFY que pretende que se Reforme el Art. 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de que se defina la categoría de “servicio de transporte particular”, mismo que debe estar atado al uso de mecanismos tecnológicos de intermediación, cumpliendo las siguientes características:

Debe ser prestado por personas naturales que tengan licencia de conducir tipo B o C, es decir, apta para el vehículo con el que prestarán el servicio. Deberán tener vigente un contrato de prestación de servicios de transporte particular con el operador de la plataforma de intermediación tecnológica, la misma que debe ser administrada por una empresa legalmente constituida en el país. Debe ser prestado por un vehículo liviano de cinco puertas, legalmente matriculado como particular, con no

DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

El Art. 51de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, prevé que para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes clases de servicios de transporte terrestre:

a) Público; b) Comercial; c) Por cuenta propia; y, d) Particular

Al respecto debemos indicar a usted que el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, define al Transporte Particular de la siguiente manera: “Se denomina vehículo de transporte particular el que satisface las necesidades propias de transporte de sus propietarios sin fines de lucro”.

Esta disposición legal concuerda con el Art. 57 del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que lo define de la siguiente manera:

“El transporte particular es aquel que satisface las necesidades propias de transporte de sus propietarios y se realiza sin fines de lucro. No requerirá de ningún título habilitante, pero si de los documentos necesarios para circular previstos en los artículos 90, 102 y 222 de la Ley y 177 del presente Reglamento”.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano la homologación y registro de las plataformas tecnológicas y sus aplicaciones en los teléfonos móviles es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Tránsito, en los términos que señala el Art. 86 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en tanto que el otorgamiento de los títulos habilitantes para los taxis es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales Descentralizados, GADs.

DE LOS TAXIS:

Art. 57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el Reglamento, los cuales serán prestados únicamente por compañías y cooperativas autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la Comisión Nacional.

Sobre la regularización de las denominadas PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, ya existe una respuesta afirmativa en la Novena Disposición General de la LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA que se encuentra publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 111 del 31 de diciembre de 2019, textualmente, que textualmente DICE:

“NOVENA.- El régimen impositivo previsto en esta Ley para los servicios digitales no afecta las regulaciones de carácter legal o reglamentario aplicables en razón de la materia, respecto de la concesión obligatoria de permisos de operación de transporte público”.

LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DIGITALES (PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EXTRANJERAS UBER, CABIFY Y OTRAS) PAGARAN ADEMÁS EL 12% DEL IVA.

Es decir que las plataformas tecnológicas tanto nacionales como extranjeras solo podrán ofertar servicios digitales a las operadoras de transporte legales en vehículos que cuenten con permiso de operación, además que los usuarios de estos aplicativos móviles que se enlazan desde los teléfonos smartphone a las plataformas tecnológicas como Spotify, Uber, Cabify, Netflix y otros servicios digitales ofrecidos por empresas extranjeras tendrán que pagar el impuesto al valor agregado (IVA), es decir que en materia de transporte, sobre la tarifa de los taxis que marque el taxímetro habrá un recargo adicional para el usuario.

CONCLUSION:

La propuesta de CABIFY no se ajusta al ordenamiento jurídico ecuatoriano porque ya se prevé y se define claramente lo que es el transporte particular que proponen crear y además es sin fines de lucro.

PROPUESTA DE FEDOTAXIS:

Con la finalidad de guardar armonía con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Comité Ejecutivo Nacional de FEDOTAXIS venimos solicitando a usted y por su digno intermedio a los miembros de la Comisión Ocasional Especializada para Coordinar, Evaluar y dar Seguimiento al Cumplimiento de Responsabilidades del Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, que en el Proyecto de Reformas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se acoja la propuesta presentada por FEDOTAXIS, con fecha 6 de septiembre de 2018, con el patrocinio de la asambleista por Manabi, Abg. Karla Cadena Vélez, que fue calificada por el Consejo de Administración Legisaltiva, CAL, mediante Resolución CAL-2017-2019-481de fecha 18 de septiembre de 2019, y que conste en el Informe de la Comisión Ocasional de Tránsito, para SEGUNDO DEBATE del Pleno de la Asamblea Nacional, NUESTRA PROPUESTA de Reforma a la VIGESIMA DISPOSICION GENERAL, agregando dos párrafos adicionales, corrigiendo y reproduciendo el texto de la NOVENA DISPOSICION GENERAL de la LEY ORGANICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA que se encuentra publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 111 del 31 de diciembre de 2019, de la siguiente manera:

LA VIGESIMA DISPOSICION GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DEBE DECIR:

Vigésima.- El organismo competente previo el otorgamiento de concesiones sobre frecuencias de radio que vayan a ser utilizadas por parte de las operadoras de transporte, deberán requerir a quien solicite el uso de frecuencias, la certificación emitida por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde conste la condición de operadores te transporte. El organismo competente deberá dar por terminada en forma anticipada y unilateral las concesiones de frecuencias para la prestación de servicio de transporte público y comercial, sin contar con el permiso de operación.

“El régimen impositivo previsto en la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria para los servicios digitales no afectará las regulaciones de carácter legal o reglamentario aplicables en razón de la materia, respecto de la concesión obligatoria de permisos de operación de transporte público y comercial.

La Agencia Nacional de Tránsito, ANT; la Agencia Nacional de Regulación y Control de Telecomunicaciones, ARCOTEL; y, el Servicio de Rentas Internas, SRI, dictaran las normas para la homologación, supervisión, control y el régimen impositivo de los servicios digitales que se oferten a través de los aplicativos móviles de los smartphone y de las plataformas tecnológicas de despacho de unidades de transporte terrestre, que cuenten con un permiso de operación otorgado por la autoridad de transporte terrestre competente”.

Confirmado.net / FEDOTAXIS

