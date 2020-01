CNN pagará millonaria indemnización por difamación

La cadena norteamericana de televisión CNN llegó a un acuerdo de indemnización con el joven Nick Sandmann, estudiante católico de instituto de Kentucky, por haber difundido una noticia difamatoria contra él tras la Marcha por la Vida de 2019. La irresponsabilidad de la emisora al difundir una información no verificada causó serios problemas al joven, que, en consecuencia, sufrió acoso y ataques personales, informó el portal de noticias español ALETEIA.

El acuerdo cerrado el pasado 7 de enero forma parte del proceso iniciado por Sandmann contra los medios de comunicación CNN, Washington Post y NBC Universal, por valor de 800 millones de dólares, por daños morales y pérdidas materiales. Contra la CNN en concreto, el proceso abierto en marzo de 2019 pedía 275 millones de dólares. Algunos medios de comunicación han publicado que el acuerdo sería de 250 millones, pero esta información no ha sido confirmada.

La defensa del joven, que tiene 16 años, demostró en el proceso las consecuencias que sufre en su vida cotidiana tras la cobertura mediática difamatoria e irresponsable. Su abogado Todd McMurtry afirmó a Fox News que presentará acciones contra 13 acusados, entre ellos las cadenas ABC, CBS, The Guardian, The Huffington Post, NPR, Slate y The Hill, y otros medios de comunicación de menor entidad.

Información de ALETEIA – Lea más

Confirmado.net

Comparte esto: Imprimir

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram



Me gusta esto: Me gusta Cargando...