Obsesión por vincular a Assange con Rusia continúa, dice excónsul ecuatoriano

Algunos medios y políticos están obsesionados con vincular al cofundador de la web de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, con Rusia, dijo el jueves a Sputnik el excónsul ecuatoriano Fidel Narváez, quien le acaba de ganar un juicio al diario británico The Guardian.

“Existe cierta obsesión de vincular a Assange y a WikiLeaks con Rusia; es parte de una estrategia para desprestigiarlos y para sacarles apoyo”, afirmó a esta agencia Narváez, quien fue cónsul del país sudamericano en la capital británica entre 2010 y 2018.

Días atrás, Narváez logró que el Panel de Revisión de la compañía Scott Trust, dueña del diario, fallara a su favor y recomendara al periódico corregir el artículo “Revealed: Russia’s Christmas Eve plot to smuggle Assange out of UK (Revelado: el plan de la víspera de Navidad de Rusia para sacar de contrabando a Assange fuera del Reino Unido)”, publicado el 21 de septiembre de 2018.

El panel determinó que el artículo infringió el principio de veracidad y concluyó que, en general, “da una impresión engañosa a los lectores”.

En esa nota se sostiene que diplomáticos rusos mantuvieron conversaciones secretas en Londres con gente cercana a Assange para tramar un plan de escape del Reino Unido.

En 2012, Assange se refugió en la embajada ecuatoriana tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para interrogarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las operaciones del Ejército en Irak y Afganistán.

Ecuador anuló el asilo al ciberactivista australiano el pasado 11 de abril e inmediatamente fue encarcelado por Reino Unido.

¿POR QUÉ CULPAN A RUSIA?

En el caso de WikiLeaks y Assange, a partir de la derrota de la excandidata demócrata Hillary Clinton en 2016, cuando el sitio reveló informaciones “muy incómodas”, se acusó a Rusia como garante de esos datos, algo que no fue verificado, explicó Narváez.

“Hay una obsesión por buscar culpables, los demócratas no pudieron asumir sus propias culpas ante la derrota que tuvieron ante el peor candidato posible, por lo que tuvieron que reforzar el russia gate, lo cual cada vez es una teoría desprestigiada”, agregó.

Desde EEUU se le acusa a Assange de que presuntamente ayudó a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca, con la filtración de los correos electrónicos de Hillary Clinton y con los ciberataques en las elecciones de 2016.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de EEUU publicó el informe final de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en el que se detalló que no encontró colusión entre los funcionarios rusos y la campaña de Trump.

DENUNCIA

Por otro lado, Narváez dijo que apeló en varias instancias durante su juicio contra The Guardian hasta llegar al comité denominado Panel de Revisión de la Scott Trust, por lo que finalmente el periódico “no tuvo otra alternativa que reconocer que el artículo era engañoso y que Rusia no tenía ningún papel”.

“Es agridulce esta victoria; es un mecanismo muy poco profesional del periodismo aducir fuentes protegidas para posicionar falsedades, yo siempre advertí desde un comienzo a los periodistas que no pueden confiar en esas fuentes”, agregó.

Sostuvo que esas fuentes poco confiables fueron exmiembros de la inteligencia ecuatoriana y guardias que estuvieron a cargo de la seguridad de la embajada y que “tergiversaron e inventaron” hechos tanto para perjudicar a Assange como para justificar su empleo.

La justicia española está realizando una investigación sobre el presunto espionaje del que fue víctima Assange en la embajada ecuatoriana por la empresa de seguridad UC Global en aparente colaboración con la inteligencia estadounidense.

El excónsul sostuvo que EEUU “compró” a UC Global para poder espiar a Assange durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

“Sabemos que esta empresa terminó trabajando para la CIA, por lo que para ellos era imprescindible no perder el contacto con EEUU y si para eso tenían que mentir, lo hacían (…) Cuando el presidente Lenín Moreno asumió el cargo, ya no necesitaban de una empresa corrupta, porque tenían un Gobierno trabajando con ellos”, reflexionó.

La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por 18 delitos de conspiración para acceder a sistemas informáticos gubernamentales y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.

El juicio de extradición está previsto de comenzar la última semana de febrero de 2020 en la misma Corte de Westminster.

