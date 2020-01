Ex vicepresidenta de Ecuador insiste en inocencia en inicio de juicio por concusión

La ex vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña (2017-2018), procesada por presunta concusión, insistió en su inocencia en el inicio de la audiencia de juicio penal que sigue la justicia local en su contra.

“Confío en que esta audiencia dé los resultados que la verdad amerita y que la justicia se imponga ante la infamia de unos cuantos canallas”, dijo Vicuña en rueda de prensa después de instalada la audiencia en la Corte Nacional de Justicia.

Un Tribunal de la Corte, conformado por tres jueces, a cargo del caso, instalaron este lunes la audiencia contra Vicuña.

El delito de concusión es sancionado con cárcel de tres a cinco años, según el Código Penal de Ecuador.

Según la Fiscalía, la ex vicepresidenta habría recibido dinero de forma irregular por parte de ex colaboradores para el financiamiento de su organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), cuando se desempeñaba como legisladora en la Asamblea Nacional (Congreso).

Vicuña, quien fue asambleísta en dos ocasiones (2009-2013 y 2013-2017), fue acusada por su ex asesor Angel Sabgay, quien denunció que la ex vicepresidenta le habría pedido colaboraciones económicas para mantenerlo en el cargo y que ese aporte era una “contribución obligatoria” para el movimiento ABA.

Durante la audiencia de este lunes, Sabgay rindió su testimonio ante los jueces, donde ratificó su denuncia, mientras que la Fiscalía presentó el testimonio de tres peritos.

La Fiscalía prevé presentar durante todo el juicio 34 evidencias, entre testimonios, documentos y pericias en contra de la ex vicepresidenta.

Vicuña, quien acudió a la audiencia en compañía de su abogada, dijo a periodistas que no cometió el delito que se le imputa.

“Yo soy la más interesada en que este circo termine, que esta infamia sea aplastada por la verdad y por la justicia”, dijo Vicuña.

La ex vicepresidenta admitió haber recibido depósitos de su ex colaborador, pero recalcó que dichos aportes no eran obligatorios sino voluntarios para la organización política ABA.

“Nunca se ha negado los aportes, no sólo el origen, ni el destino, sino la intención, la voluntariedad, los aportes han sido voluntarios de toda la militancia”, expuso.

El pasado 21 de mayo, el juez nacional Iván Saquicela decidió llamar a juicio penal a Vicuña, al acoger una solicitud de la Fiscalía que emitió un dictamen acusatorio en su contra.

Además, ratificó las medidas cautelares de prohibición de salida del país de Vicuña y de presentación periódica ante la justicia local.

De igual manera declaró la prohibición de enajenar un bien inmueble de su propiedad valuado en unos 300.000 dólares.

AGENCIA XINHUA

