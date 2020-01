Rafael Correa cuestiona publicación del diario El País

Diario El País de España publicó un reportaje sobre la decisión de la jueza nacional de Ecuador, Daniella Camacho, de llamar a juicio al expresidente de la República, Rafael Correa y a otras 21 personas, acusadas de supuesto cohecho en el denominado caso “Sobornos”.

Bajo el título: “La justicia de Ecuador llama a juicio a Rafael Correa por un caso de sobornos y financiación ilegal de su partido” el conservador medio español mencionó que este juicio “complicaría su intención de volver a la política de cara a las elecciones presidenciales en 2021”.

“Este segundo llamado a juicio para Rafael Correa tiene especial repercusión para el horizonte político del exmandatario y para su anuncio de volver a la primera línea en las elecciones que se celebrarán en Ecuador en 2021. El cohecho es un delito imprescriptible, según el Código Penal ecuatoriano, y puede ser juzgado en ausencia. Esto significa que el proceso puede seguir adelante hasta la sentencia aunque el expresidente no se presente ante los tribunales, como ya ocurrió con el otro juicio penal que enfrenta Correa -y que está suspendido- por el presunto secuestro a un opositor político hace ocho años en Colombia.”

Rafael Correa, expresidente del Ecuador (2007-2017) realizó una serie de comentarios que pusieron en duda la publicación del rotativo ibérico.

“Una prensa algo seria estaría averiguando cómo un expresidente puede tener 30 juicios penales, vicepresidente preso, canciller con orden de prisión, secretario jurídico, ministros, etc., sin haber encontrado un centavo mal habido, ninguna cuenta secreta, excepto las del propio Gobierno actual, que con descaro encubren.

Se trata del LAWFARE. Objetivo: impedirnos participar en próximas elecciones.

Hablan de sobornos de Odebrecht, pero ni siquiera la acusan. Hablan de financiamientos ilegales a campañas para alcaldías… ¡salvo las de sus actuales aliados!

El Consejo Nacional Electoral acaba de certificar que todas las cuentas están en orden, pero no importa. Es la persecución política más brutal que la historia del país recuerde, pero eso no interesa a cierta prensa internacional. Como no se trata de Venezuela.

Resistiremos y venceremos.

Veremos qué publica El País cuando ese momento llegue.

Un abrazo latinoamericano a toda España”.

Confirmado.net / El País / @MashiRafael

