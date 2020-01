En Ecuador critican llamado a juicio penal contra Correa y otros

En Ecuador, la jueza nacional, Daniella Camacho, llamó a juicio a Rafael Correa y otroas 20 personas acusadas de supuesto cohecho en el contexto del caso llamado “Sobornos”, que ha sido calificado por el expresidente como “una payasada”.

Exfuncionarias del gobierno de la Revolución Ciudadana – acusadas por Fiscalía General del Estado – llamadas a juicio penal y expertos en materia jurídica, han rechazado y criticado el accionar de la jueza nacional.

He sido llamada a juicio por un delito que he demostrado hasta la saciedad NO COMETÍ y por el simple hecho de haber sido CANDIDATA. Enfrentaré con la valentía de siempre esta vil persecución, no me van a doblegar. Nos veremos las caras en el juicio. https://t.co/qEq4BmJyz3

— Viviana Bonilla (@viviana_bonilla) January 4, 2020