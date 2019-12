Leonidas Iza: 2019 dejó en claro el proceso de fortalecimiento de las organizaciones

Leonidas Iza, alto dirigente de la CONAIE, se refirió a varios temas de la coyuntura nacional e internacional en entrevista concedida a radio Pichincha Universal.

Señaló que el 2019 dejó tres escenarios marcados:

Proceso de fortalecimiento de las organizaciones Enfrentar un gobierno que cambio de postura y que se allanó a las políticas neoliberales El estallido social impidió que lo pretendido por los grupos de poder y el FMI no pase.

En ese marco, el dirigente manifestó que el dialogo con régimen de Lenín Moreno no existe, pues luego de la intermediación de la ONU y la Conferencia Episcopal, solo hubo tres conversaciones en las cuales se mencionó que no se tomarán en cuenta las propuestas del movimiento indígena porque no estaban apeadas a la realidad del Gobierno.

Información de Pichincha Universal

Confirmado.net

Comparte esto: Imprimir

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram



Me gusta esto: Me gusta Cargando...