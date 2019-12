Ecuador: Abogado de exvicepresidente denuncia suspensión de su cuenta en twitter

El abogado del exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glas y líder del reciente movimiento político “Coalición Nacional por la Patria”, Eduardo Franco Loor, denunció que su cuenta en la red social twitter ha sido suspendida.

“Urgente: Otra vez twitter me ha suspendido mi cuenta @EfranLoor. Esta madrugada ha sido, yo no he incumplido las reglas. Es un ataque de los troles del gobierno de Moreno. AYUDENME A DENUNCIAR ESTE ATROPELLO para recuperar mi cuenta @EfranLoor”, señaló.

Franco Loor recordó que es la segunda vez que suspenden su cuenta en la red social twitter. El 28 de junio también denunció este hecho.

Suspendieron mi cuenta, las injusticias en contra de @JorgeGlas continúan, y seguiremos denunciando, Las continuas violaciones a la libertad de expresión y a los derechos del vicepresidente van a continuar, no permitan que nuestras voces sean apagadas. @Lenin tiembla. pic.twitter.com/qxXEFJsiCe — Eduardo Franco Loor (@Efrancoloor1) June 28, 2019

Eduardo Franco Loor es un abogado guayaquileño que defiende al exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glas Espinel, actualmente detenido en la carcel de Latacunga.

Franco Loor lidera el movimiento “Coalición Nacional por la Patria” que busca unificar a los sectores de izquierda con miras a las elecciones del 2021.

