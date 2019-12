Problema. El Atenas International School tiene una cartera vencida del 20 %, por el no pago de pensiones por parte de los padres de familia.Christian Vinueza / Expreso

Muchos representantes deben hasta siete pensiones. Los planteles adoptan estrategias para recuperar la cartera vencida. Esperan pagos en enero.

La tasa de morosidad golpea a los colegios particulares de la ciudad de Guayaquil, alcanzando en algunos casos al 40 % de su población estudiantil. Eso significa que el otro 60 % de padres que cancela de manera puntual, está cubriendo a quienes no cumplen con la prioridad de dicho pago para la educación de sus hijos.

A pocos días de que concluya el año calendario y a dos meses de la finalización del periodo escolar en el régimen Costa, los directivos de las unidades educativas comienzan a sentir los estragos por la falta de recursos que ha descuadrado su presupuesto. Por eso han adoptado varias estrategias que van desde el recordatorio por escrito o mensajes de texto, hasta la firma de convenios de pago para que los padres se pongan al día con sus obligaciones.

“Hay padres que dejan de cancelar la pensión amparados en el marco legal, que les permite que aun si no han pagado, su hijo siga recibiendo el servicio educativo. Eso ha dejado a los colegios sin herramientas para poder hacer los cobros”, se queja Guillermo Vásquez, rector de la Academia Naval Altamar, entidad que tiene una cartera vencida de $ 400.000. Allí se educan 1.800 alumnos;de ellos, por lo menos 500 deben hasta tres pensiones.

Para no verse afectado en el pago de los servicios básicos, en la cancelación de sueldos a colaboradores y proveedores, y en el mantenimiento de ciertas áreas de la institución y mejoras e innovación de tecnología, Vásquez cuenta que ha tenido que recurrir a créditos bancarios, pagando tasas altas de intereses. “Lo hacemos para mantener un sistema de calidad y no afectar a los estudiantes, que no tienen la culpa de la irresponsabilidad de sus padres”, manifiesta.

Artículo de Diario Expreso – lea más

