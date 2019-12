Revolución Ciudadana votó en contra de la Proforma 2020, entrará en vigencia por el ministerio de la Ley

La Asamblea Nacional no aprobó la proforma presupuestaria 2020 al no contar con los votos necesarios. Por tal razón y pese a que no tuvo el pronunciamiento de la Asamblea, entrará en vigencia por el ministerio de la Ley.

El movimiento Revolución Ciudadana votó en contra de la #Proforma2020 porque según Marcela Aguiñaga, “disminuye el presupuesto para la salud y educación, además representa un retroceso en los derechos al no asignar los suficientes recursos para erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras afectaciones a los ecuatorianos”

Su colega Jota Lloret, advirtió que se niega a aprobar el presupuesto por el sometimiento al FMI y por dar la espalda a los estudiantes, enfermeras, los pobres de la patria.

“No podemos darle la espalda a estudiantes, enfermeras, docentes, médicos, a todos los ecuatorianos, no se puede aprobar este presupuesto. Creemos que este presupuesto se debe devolver al Ejecutivo. No permitiremos que destrocen la economía de este país”, señaló.



Agregó que el #Presupuesto2020EC no puede aprobarse porque no cumple con la Constitución de la República. Disminuiría la asignación en salud en 81MM, y también en educación, en la que dicen que se incrementaría 171MM. ¡No podemos arriesgar el desarrollo justo del Ecuador!.

“Con menos inversión pública y más despedidos este #Presupuesto2020 reduce el consumo, hará caer las ventas y a su vez reduciría la producción e importaciones. A esta perversa recesión nos lleva el #FMI . Un presupuesto bien estructurado cumple objetivos sociales y no solo fiscales”, insitió Lloret.



