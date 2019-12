Freddy Carrión: en el paro de octubre “hubo uso excesivo de la fuerza” – Wambra

El portal diigital WAMBRA medio que impulsa en todos sus contenidos el enfoque de género, de derechos, la mirada interculturalidad e intergeneracional, desde la interseccionalidad, entrevistó al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, para tratar los temas relacionados al paro de octubre.

Reproducimos íntegramente la información generada por el mencionado portal digital.

Siete informes sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas realizó la Defensoría del Pueblo durante los once días del Paro Nacional de octubre. Testimonios de familiares de víctimas, recolección de información en hospitales, casas de salud, juzgados, flagrancia, cuarteles, morgues. Un trabajo que permitió contar con información oficial, en un contexto de remezón social y político, de una de las mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas en Ecuador.

La Defensoría del Pueblo registró once personas fallecidas; doce personas que perdieron un ojo por impacto de bombas lacrimógenas, balas de goma, perdigones; una persona que aún se mantiene en Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital, con pocas posibilidades de recuperación; más de mil personas detenidas, un 80% de estas detenciones catalogadas como “arbitrarias”. Todo esto evidencia que existieron “graves violaciones a derechos humanos” y un “uso excesivo de la fuerza” según Freddy Carrión, Defensor del Pueblo.

Freddy Carrión nos recibe en su oficina, su equipo técnico lo acompaña y le informan que la Comisión de la Asamblea Nacional conformada para investigar lo sucedido en el Paro Nacional emitió ya su informe. “Respaldan la conformación de nuestra Comisión” le dicen mientras le entregan una ayuda memoria en papel. Es casi hora de almuerzo y la “Comisión Especial para la Verdad y Justicia”, al cual el Defensor llama de forma rápida “Comisión de la Verdad”, se encuentra reunida en el piso de arriba. Por resolución defensorial esta Comisión será la encargada de investigar de forma autónoma las violaciones a los derechos humanos sucedidos en las protestas de octubre, y brindar mayor información, datos y contexto que permitan determinar causas, responsabilidades para obtener justicia y reparación.

Confirmar la información sobre fallecidos y heridos en las protestas; clarificar hechos como los sucedidos en el puente de San Roque y el Ágora de la Casa de la Cultura; comprender los alcances de la Comisión Especial, son algunos de los puntos abordados en esta entrevista.

La Defensoría realizó un seguimiento de las protestas del Paro Nacional en Octubre, ¿en qué consistió su trabajo y cómo valora lo sucedido desde la mirada de Derechos Humanos?

Durante los once días que duró la protesta social, del 3 al 13 de octubre, la Defensoría del Pueblo presentó al país siete informes. Detallamos el número de personas que lamentablemente habían perdido la vida, habían sido lesionadas o que fueron heridas, y de las aprehensiones, las personas que fueron liberadas, tanto como de aquellas que se iniciaron los procesos penales, investigación previa o las instrucciones fiscales respectivas.

El trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo fue un trabajo bastante importante, sobre todo por el contexto. En ese momento había tanta violencia, represión que reportar. Registrar esos datos generó un esfuerzo importante de la institución, pero lo fundamental era tener información sólida, consolidada, verificable. Sabemos y estamos seguros de aquello, por una convicción de que cuando hay temas de protesta social, que cuando hay temas de violencia, la información es clave para tranquilidad de la ciudadanía; para que inclusive el gobierno maneje información que nos pueda o que pueda tener un impacto dentro de la política pública y de esa manera también garantizar y salvaguardar los derechos de las personas que se encontraban en la protesta social. Ese es un aporte importante que permitió que la institución de derechos humanos también vaya registrando lo que estaba pasando, las violaciones a los derechos humanos que se venían presentando, y de esa manera también alertar al país y a nivel internacional, de lo que sucedía en el país.

Una vez que ya terminó la protesta, con el acuerdo entre indígenas y gobierno, hemos hecho un seguimiento. La Defensoría del Pueblo siguió registrando la información. Hasta el 13 de octubre nosotros teníamos registrados ocho personas que habían, lamentablemente, fallecido, pero luego se incorporaron o se registraron tres personas más que habían estado en las Unidades de Cuidados Intensivos, asiladas en los hospitales y se incrementó al número a 11 personas fallecidas. Es importante destacar que las 11 personas que registró la Defensoría del Pueblo son las que se presentaron en la protesta social, pero no podemos decir que las 11 fallecieron por una acción directa de la Fuerza Pública, sino que 11 personas que del 3 a 13 de octubre fallecieron.

La Defensoría del Pueblo al crear la Comisión de la Verdad, una Comisión Técnica Especial para conocer la verdad, para la justicia y por la reparación, tendrá que determinar las causas, si es responsabilidad directa o inmediata de la acción de la Fuerza Pública o no.

Por ejemplo en el caso de un señor que falleció en el sector de Molleturo, Raúl Chilpe, él fue víctima de un atropellamiento de una persona particular. Como estaban bloqueadas las carreteras, vino un vehículo y le embistió. No podemos decir, bajo ningún punto de vista, que eso fue acción directa de la Policía Nacional, pero, obviamente, eso lo registramos como parte de las personas que fallecieron en la protesta, no como consecuencia directa de la Fuerza Pública. Luego la Comisión Técnica Especial que creó la Defensoría del Pueblo tendrá como función determinar las causas y, obviamente, las responsabilidades que cayeran del caso.

Artículo del portal digital WAMBRA – Lea más

Confirmado.net

Comparte esto: Imprimir

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram



Me gusta esto: Me gusta Cargando...