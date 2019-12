Eduardo Franco Loor: “Es inmoral el chantaje de Odebrecht”

El abogado Eduardo Franco Loor – defensor del exvicepresidente, Jorge Glas – cuestionó severamente a Odebrecht por solicitar nuevamente una reparación integral al estado ecuatoriano.

“Es inmoral el chantaje de ODEBRECHT. ¿Cómo se puede hablar de reparación integral por los daños causados por delitos al margen de sentencias penales como manda la ley? Es claro que empresa corrupta nunca entregó dineros para campañas electorales,así lo dijo Santos el 27/9/2017”.

Agregó que Odebrecht no ha sido procesada penalmente, pese a los múltiples delitos perpetrados en Ecuador.

“ODEBRECHT por los múltiples delitos perpetrados en Ecuador, no ha sido procesada penalmente; ni siquiera una demanda civil existe. Al contrario, Fiscalía Genela del Estado se abstuvo de acusar a funcionarios corruptos de empresa. Ahora parece q se cayó la negociación entre ellos y FGE y PGE.¿Será? Mnnnnn”.

Alexis Mera también cuestiona a la empresa

Quien fuera Secretario Jurídico durante los diez años de la Revolución Ciudadana en Ecuador, Alexis Mera Giler, también cuestionó a la empresa brasilera Odebrecht.

“Saben que los US$100 millones que Odebrecht reclama están congelados por una acción legal que interpuse por orden de Correa? I que Moreno no la ha tocado en 31 meses? Pero estamos con Correa con medidas cautelares dizque por recibir dinero de esa compañía corruptora”.

Abogado Granja pide a Fiscalía explicar porqué no acusa a Santos

Según el abogado Pedro Granja, la Fiscalía General del Estado debería explicar porque no se acusa a José Conceição Santos si el nunca fue juzgado en Brasil.

“José Conceição Santos NUNCA fue juzgado por los sobornos de Odebrecht en Brasil ni en 2013 ni en 2014. La Fiscalía de Ecuador no lo imputa y no pide su condena. No, no pueden alegar ne bis in idem.

¿Por qué Salazar no lo acusa? Expliquen al país.

Mauricio Cruz Lopes: ‘Si Odebrecht colapsa, se caería la cooperación de José Santos’

El nuevo director regional de Odebrecht, Mauricio Cruz Lopes, visitó Quito para tratar de retomar las reuniones con la Mesa de Reparación Integral, que deberá fijar el monto de indemnización civil de la constructora brasileña por el caso de sobornos Lava Jato.

Qué cooperación eficaz puede haber de una empresa que desapareció?”, señaló Cruz y consideró que si Odebrecht colapsa en Ecuador se caería la cooperación de José Conceição Santos, por la cual existen varias personas sentenciadas en el país, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas y el excontralor Carlos Pólit. Los ejecutivos se han reunido solo dos veces con la Mesa –integrada por la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Secretaría Anticorrupción– pero todo se detuvo desde octubre pasado.

