Fiscalía General reformularía los cargos contra Paola Pabón, según Fausto Jarrín

El jurista Fausto Jarrín informó que el fiscal distrital de Pichincha solicitó a la jueza, encargada de resolver la revocatoria de prisión preventiva de la prefecta Paola Pabón, que no fije fecha de la audiencia hasta el día jueves porque necesita reformular cargos, lo que significaría que la parte acusadora no tiene pruebas de la supuesta rebelión, de la que es acusada la titular del Gobierno Provincial.

“Gracias fiscal me dio la razón usted no tenía pruebas para allanar violentamente la casa de la Prefecta (…) y pedir prisión preventiva que fue otorgado por un juez que luego es premiado mandándolo de temporal la Corte Nacional. ¿Y a qué va a reformular? No entendemos”.

