Eliminatorias: En 3 meses – Ecuador sin técnico ni sede – medirá a Argentina

Ecuador sin rumbo definido, deberá medir en 3 meses a la Argentina sin Messi en Buenos Aires. La primera fecha de las eliminatorias serán en marzo de 2020. La selección ecuatoriana aún no cuenta con director técnico titular ni tampoco conoce la sede de sus compromisos como local.

La directiva de directivos banqueros y empresarios encabezada por Francisco Egas, asumió la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol el 31 de enero de 2019 y hasta el momento lo único que ha hecho es despedir a Bolillo Gómez sin contratar al técnico oficial.

Los pocos resultados y falta de definiciones del directorio de la FEF ha provocado una serie de criticas de varios sectores especializados. Polo Carrera exfutbolista y extécnico de fútbol sostuvo que a Egas le ha quedado grande la FEF.

Eliminatorias Qatar 2022: Así queda el cronograma de los partidos de la Conmebol

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el hotel Bourbon de la ciudad de Luque, se anunció la primera fecha del trayecto para la Copa del Mundo, que incluirá a: Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Chile, Colombia vs. Venezuela, Brasil vs. Bolivia y Paraguay vs. Perú.

Estos diez seleccionados integran un solo grupo en el que se enfrentarán en formato todos contra todos en partidos de ida y vuelta que se celebrarán entre marzo de 2020 y noviembre 2021.

CALDENDARIO DE JUEGOS – ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS CATAR 2022

Confirmado.net / Conmebol / FIFA / Actualidad RT

Comparte esto: Imprimir

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram



Me gusta esto: Me gusta Cargando...