Servicios digitales deben operar legalmente y pagar impuestos, según la nueva reforma tributaria

FEDOTAXIS a través de un comunicado dio a conocer que la Asamblea Nacional acogió su pedido de incluir en la novena disposición transitoria de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria el establecimiento del régimen impositivo para los servicios digitales, el mismo que no afecta las regulaciones de carácter legal o reglamentario aplicables respecto a la concesión obligatoria de permisos de operación de transporte terrestre. Según la norma, los usuarios de las plataformas tecnológicas extranjeras Uber y Cabify pagarán además el 12% del IVA.

Según FEDOTAXIS, “el compañero taxista y asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Licenciado Freddy Alarcón Guillin, informó a FEDOTAXIS que la noche del 9 de diciembre de 2019, en la sesión 637, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos afirmativos, el proyecto de LEY ORGANICA DE SIMPLIFICACIÓN Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA, calificado de urgente en materia económica por el Ejecutivo, el cual se remitió a la legislatura el 21 de noviembre de 2019”.

Según se informó, la Asamblea Nacional acogió el pedido de FEDOTAXIS al incluir la Novena Disposición General en esta ley indicando que el Régimen impositivo previsto para los servicios digitales no afecta las regulaciones de carácter legal o reglamentario aplicables en razón de la materia, respecto de la concesión obligatoria de permisos de operación de transporte terrestre.

Es decir que las plataformas tecnológicas tanto nacionales como extranjeras solo podrán ofertar servicios digitales a las operadoras de transporte legales en vehículos que cuenten con permiso de operación, además que los usuarios de estos aplicativos móviles que se enlazan desde los teléfonos smartphone a las plataformas tecnológicas como Spotify, Uber, Cabify, Netflix y otros servicios digitales ofrecidos por empresas extranjeras tendrán que pagar el impuesto al valor agregado (IVA), es decir que en materia de transporte, sobre la tarifa de los taxis que marque el taxímetro habrá un recargo adicional para el usuario.

Aplicativo Móvil “FEDOTAXI APP” será más barata para sus usuarios

Según la norma aprobada, las tarifas de los taxis convencionales que ofertan el servicio digital a través del Aplicativo Móvil “FEDOTAXI APP” siempre será más barata para sus usuarios, porque está enlazada desde la plataforma tecnológica de propiedad de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, FEDOTAXIS.

“El Aplicativo Móvil “FEDOTAXI APP” es un servicio para los usuarios y no un negocio para la plataforma tecnológica ESA ES LA DIFERENCIA”, señala el comunicado de FEDOTAXIS.

FEDOTAXIS agradece al asambleísta Freddy Alarcón Guillin

FEDOTAXIS expresa su reconocimiento de gratitud al legislador por la provincia de Sucumbíos, Lic. Freddy Alarcón Guillin, por su invalorable colaboración al interior de las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional: tanto del Régimen Económico como de la Ocasional de Tránsito, en defensa de los intereses del gremio de los taxistas.

El impuesto por el uso de estos servicios digitales se comenzará a cobrar a los usuarios 180 días después de que la Ley se publique en el Registro Oficial.

El Presidente de la República, Lic. Lenín Moreno Garcés, remitió el VETO PARCIAL LEY TRIBUTARIA a la Asamblea Nacional. Por unanimidad, la Comisión de Régimen Económico se allanó a 12 de las 13 objeciones al proyecto de Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria.

El informe no vinculante va al Pleno, que ya fue convocado para el martes 17 de diciembre de 2019 a las 20:40. Ahí se desarrollará la sesión No. 643 para conocer el Informe No Vinculante a la Objeción Parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.

